Covid, tre ricoverati in terapia intensiva: «Positivi 62 operatori sanitari»

Continuano a salire i numeri della nuova ondata Covid in provincia di Treviso: nelle ultime 24 ore il bollettino di Azienda Zero indica 1.568 nuovi positivi e 9.392 persone attualmente positive a livello provinciale.

Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha tenuto un nuovo aggiornamento nella mattinata di martedì 11 ottobre: «L'incidenza dei contagi è in aumento, siamo a circa 750 casi su 100mila abitanti. Nelle ultime ore ci sono stati tre nuovi ricoveri in terapia intensiva dove stiamo pensando di riaprire un'area con 5 posti letto dedicata ai pazienti positivi da tenere in isolamento - fa sapere il direttore generale -. In totale il numero dei ricoverati negli ospedali della Marca è salito a 70 persone. Nessun focolaio al momento nei vari reparti ospedalieri ma sono 62 i dipendenti dell'Ulss 2 attualmente positivi al virus e in isolamento. 135 i lavoratori non vaccinati sospesi fino al prossimo 1º gennaio quando potranno rientrare ufficialmente in servizio.