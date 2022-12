Covid, sei ricoverati in terapia intensiva: 111 positivi negli ospedali

Sono sei i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva negli ospedali di Conegliano, Treviso e Montebelluna. Si tratta di persone anziane, con pluripatologie, che non avevano però completato il ciclo vaccinale con la quarta dose.

A dirlo, giovedì 15 dicembre, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi: «Ad oggi, negli ospedali della provincia di Treviso, sono 111 i ricoverati positivi al Covid ma quelli con sintomi gravi legati all'apparato respiratorio sono solo 27. Il dato sulle terapie intensive deve far riflettere - continua Benazzi - perché le persone fragili o con problemi cardio-respiratori se non hanno la quarta dose finiscono ancora in ospedale».

Buone notizie, invece, sul fronte dell'influenza stagionale: i ricoveri sono passati da 53 a 35 in due giorni. «Il picco, secondo le nostre previsioni, dovrebbe arrivare entro i primi dell'anno - conclude Benazzi - per poi iniziare a calare. Chiaramente gli anziani che si vaccinano contro l'influenza hanno una sicurezza in più per non finire in ospedale».