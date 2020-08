Covid e rientro a scuola a settembre: l'Ulss avvia lo screening degli insegnanti

Screening personale scolastico

Interesserà circa 18 mila persone. In accordo con la dott.ssa Sardella dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il personale scolastico dalla prossima settimana (esattamente dal giorno 24 agosto) potrà infatti effettuare, su base volontaria, il test sierologico rapido su appuntamento nell’ambulatorio del proprio medico di famiglia o con accesso diretto in uno dei tre ambulatori dell’Ulss 2 che saranno allestiti a Treviso, Conegliano e Castelfranco Veneto.

Screening lavoratori stagionali

D’intesa con le associazioni di categoria, il test sierologico rapido potrà essere effettuato anche dai circa tremila lavoratori stagionali operativi nel territorio dell’Ulss 2, con accesso diretto a Valdobbiadene, Conegliano, Oderzo, dalla prossima settimana fino ai primi di settembre, in tempo soprattutto per le operazioni di vendemmia. Le strutture in cui si effettueranno i test sono ancora in corso in corso d’individuazione.