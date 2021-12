Screening scolastici, da domani attivi tre punti tamponi dedicati

L'Ulss 2 riorganizza i Punti tampone per facilitare l'accesso degli alunni di scuole primarie, secondarie e centri educativi per l'infanzia. Da domani saranno attivi due nuovi Covid Point dedicati: a Conegliano presso il Distretto di via Galvani e a Casier nell'area industriale Est di via Mattioli, mentre il Punto tamponi dell'ex Melodi di Castelfranco sarà in questa fase destinato esclusivamente al monitoraggio in ambito scolastico.

«Abbiamo deciso di potenziare ulteriormente i Covid Point e di dedicare tre Covid Point, uno per ogni Distretto, esclusivamente allo screening scolastico - spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - per ovviare alle problematiche verificatesi nell'ultimo periodo, a seguito del continuo incremento dei casi tra i ragazzi. Si tratta di uno sforzo non indifferente per noi, considerato che a differenza del primo periodo Covid abbiamo tutti i fronti aperti: per questo rinnovo l'invito alla popolazione a rispettare le regole, evitando tutti i possibili comportamenti a rischio. La situazione è estremamente complessa e impegnativa da gestire, serve la buona volontà e la comprensione da parte di tutti: noi stiamo facendo l'impossibile e il personale è provato».

Questi tutti i dettagli relativi ai tre Covid Point che, da domani, saranno attivi esclusivamente per gli screening in ambito scolastico:

CONEGLIANO

Distretto socio sanitario, Via Galvani, 4

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, la domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Si accede esclusivamente esibendo la comunicazione del provvedimento scolastico inviato via mail alla famiglia, nella fascia oraria indicata nel documento, l'accesso è in modalità drive in.

CASIER

Area industriale est, via Mattioli

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, la domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Accesso esclusivamente per screening scolastici, in modalità drive in, sempre esibendo la mail di invito.

CASTELFRANCO VENETO

Melodi, Via Staizza, 63

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 17.00, la domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Accesso esclusivamente per screening scolastici, in modalità drive in, sempre esibendo la mail di invito.