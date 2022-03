Ucraina, dieci profughi positivi al Covid su 211 tamponi fatti

«La macchina sanitaria attivata dal Veneto per la prima assistenza ai profughi ucraini sta funzionando. Mercoledì sera, 2 marzo, ai vari punti tampone, si erano presentate 211 persone, delle quali 56 sono un folto gruppo di bambini arrivati a Rubano».

A dirlo è il presidente Luca Zaia, in costante contatto con le strutture regionali della sanità e della Protezione civile. «Tra queste persone - continua il Governatore - sono stati trovati finora 10 positivi al Covid: tutte le misure previste dai protocolli sono state subito attivate. Ancora in isolamento le 13 persone ospitate all'ex ospedale "Guicciardini" di Valdobbiadene. In molti casi, peraltro - conclude Zaia - si tratta di profughi in famiglia per ricongiungimenti o in strutture messe a disposizione di associazioni».