Covid: «Un quarto dei positivi nella Marca ha meno di 12 anni»

Salgono a 33 le classi in quarantena, 13 sono della scuola materna. Il direttore generale Benazzi: «Casi asintomatici con genitori vaccinati, non siamo preoccupati». Morto un 69enne non vaccinato

Aumentano i contagi nelle scuole della provincia di Treviso. Lunedì 27 settembre sono 33 le classi in isolamento e 62 quelle in monitoraggio. Le scuole materne sono le più colpite con 13 classi in quarantena (su un totale di 33). «Il 25% dei positivi in provincia di Treviso ha meno di 12 anni» afferma il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.

Contagi che però non sembrano preoccupare più di troppo l'azienda sanitaria: «Quasi tutti i minori di 12 anni attualmente positivi sono asintomatici e i loro genitori sono vaccinati quindi il rischio di contagio, tenendoli in quarantena, è davvero minimo - spiega Benazzi - Non potendo ancora vaccinare i bambini sotto i 12 anni le uniche misure precauzionali restano l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale, non sempre praticabile, soprattutto una volta terminate le lezioni».

Nel frattempo restano poche le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti-Covid: «Oggi abbiamo mandato di nuovo gli sms ai super fragili che non si sono ancora prenotati. Non tutti guardano il telefono o ricevono gli sms quindi se nei prossimi giorni continuerà ad esserci una bassa adesione nelle prenotazioni torneremo a vaccinare i pazienti super fragili nei reparti ospedalieri in modo da completare tutti entro la prima settimana di ottobre per poi passare agli ospiti delle case di riposo» conclude Benazzi.

Il bollettino di oggi

Lunedì 27 settembre il bollettino di Azienda Zero registra un nuovo decesso per Covid nella Marca: si tratta di un 69enne non vaccinato. I ricoveri negli ospedali, invece, si confermano in calo costante: 57 i pazienti ancora ospedalizzati, di cui 4 in terapia intensiva (due a Treviso e due a Vittorio Veneto). Altri tre pazienti sono ricoverati in Pneumologia a Treviso e 3 a Montebelluna. L'incidenza a livello provinciale è di 49 casi su 100mila abitanti. Il 25%, come detto, ha meno di 12 anni, il 20% dei casi va dai 12 ai 29 anni mentre gli Over 60 sono al 15%. Preoccupa che il 40% di positivi abbia tra i 30 e 60 anni.