Covid, nuovi posti disponibili per la fascia 70-79 anni

Vaccinazioni covid: l’Ulss 2 comunica che sul portale regionale sono state inserite nuove disponibilitä di posti per la prenotazione del vaccino per le seguenti categorie, individuate come prioritarie dalla programmazione Ministeriale:



ultraottantenni

disabili gravi (L.104 art.3 c.3)



Sarà possibile prenotare fino a esaurimento dei posti disponibili. Nuovi slot saranno inseriti non appena disponibili ulteriori dosi. Per prenotare: