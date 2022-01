Vaccini, prenotazioni in calo e disdette: «Disponibili nuovi slot»

Numeri in calo e, a sorpresa, anche diverse disdette per le vaccinazioni anti-Covid nella Marca. Da oggi fino a domenica 30 gennaio sono appena 549 gli slot prenotati per i bambini dai 5 agli 11 anni mentre nella giornata di ieri, su 7.500 prenotati totali, circa 800 persone non si sono presentate nei centri in cui avevano prenotato la vaccinazione. «I tantissimi contagi nelle scuole hanno fatto diminuire le prenotazioni dei vaccini per la fascia d'età dai 5 agli 11 anni essendo risultati positivi molti bambini - spiega giovedì 27 gennaio il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - L'appello a tutti i cittadini non ancora vaccinati rimane però quello di prenotarsi il prima possibile sul portale online».

L'Ulss 2 ha inserito nuove disponibilità di posti nella piattaforma per prenotare le vaccinazioni anti-Covid. L'invito, per tutti coloro che non hanno ancora avviato il ciclo vaccinale o non l'hanno completato con la dose di "richiamo", è quello di prenotare al più presto collegandosi al seguente link. I bambini dai 5 agli 11 anni possono accedere, anche senza prenotazione, nei seguenti centri vaccini:

ASOLO - Via Malombra, presso ex Scuola Elementare di San Apollinare

- Via Malombra, presso ex Scuola Elementare di San Apollinare SAN VENDEMIANO - Viale Italia, 143

- Viale Italia, 143 VILLORBA - Via della Cartiera, presso "Polo Faery” (ex Maber)

Le vaccinazioni pediatriche sono previste tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria dedicata dalle 14 alle 20. «Vaccinarsi è molto importante - concludono dall'Ulss 2 - significa proteggere sè stessi e i propri cari, riducendo il rischio di contrarre forme gravi di malattia da Covid-19 che possono richiedere cure intensive ospedaliere. Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Ulss 2.

Da oggi, giovedì 27 gennaio, sono cambiate anche le modalità di accesso ai Covid point della Marca: chi ha prenotato il tampone attraverso il portale online della Regione potrà avere accesso diretto ai punti tampone in orario mattutino. In questa prima fase l'accesso diretto per non prenotati sarà solo al pomeriggio. L'Ulss 2 ha notato che diversi non prenotati cercano di mettersi in fila anche la mattina rischiando di creare code e attese ai prenotati. L'appello è quello di rispettare gli orari indicati sia per i prenotati che per chi deve fare il tampone ad accesso libero (previa ricetta del medico di base o lettera di convocazione del Sisp). Da martedì 1º febbraio, infine, si potranno fare i tamponi di fine quarantena anche presso la casa di cura "Giovanni XXIII" a Monastier (500 al giorno) e presso i Centri di medicina di Conegliano e Vittorio Veneto (200 tamponi al giorno in ciascun centro in convenzione con l'Ulss 2). Funzioneranno come delle normali farmacie e si potranno prenotare online.