Covid, 1.271 bambini vaccinati all'Open day dell'Ulss 2

Domenica di vaccinazioni nell'Ulss 2: sono stati 1.271 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid durante l'Open day ad accesso diretto organizzato dall'azienda sanitaria. 343 dosi somministrate a Villorba, 482 a San Vendemiano, 195 ad Asolo e 251 nella sala convegni dell'ospedale di Treviso.

A livello nazionale la vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni è iniziata lo scorso 16 dicembre. Per rafforzare il messaggio di prevenzione in modo piacevole e divertente, la direzione prevenzione della Regione Veneto, in collaborazione con il Gruppo Alcuni, ha ideato un progetto pensato per i bimbi che si recheranno ai centri vaccinali del Veneto: un percorso semplice e divertente per aiutarli a sentirsi rassicurati, ma anche per fare trascorrere in modo piacevole ed istruttivo il tempo dell'attesa. Da questa settimana, inoltre, l'Ulss 2 ha annunciato che nei Covid point della provincia gli studenti delle classi finite in quarantena avranno orari e corsie preferenziali per effettuare i tamponi, riducendo il più possibile i tempi di attesa.