Covid, Zaia: «Entro venerdì avremo somministrato tutti i vaccini disponibili»

«L'ordinanza sulla chiusura delle scuole superiori in Veneto resta confermata. A studenti e insegnanti chiediamo un nuovo sacrificio. I ragazzi non hanno nessuna colpa ma bisogna ridurre al minimo le occasioni di contagio. Non può essere considerata una colpa aver preso un provvedimento per tutelare la sanità pubblica. Per me chiudere le scuole è un fallimento, non è una sfida al Governo - ha ribadito il Governatore - Non ci sembra ancora molto chiaro il Decreto Legge del Governo. Con un Rt superiore a 1 si va in zona arancione, questo è sicuro. Nelle zone gialle e zone arancioni il Governo ha portato la Dad al 50% quindi se finissimo in zona rossa o arancione almeno la metà delle scuole elementari e medie potrà continuare ad andare in classe. Ho sentito il Ministro Speranza ma, ad oggi, non so dire con precisione quale classificazione avrà il Veneto. Lo sapremo venerdì. Ai cittadini dico di continuare a prestare massima attenzione».

Il piano vaccinale

La dottoressa Russo si è soffermata sui numeri della campagna vaccinale in corso in Veneto: «In Veneto riceveremo un totale di 185mila dosi entro il 25 gennaio. Ad oggi abbiamo già fatto il 60% delle dosi che ci erano state inviate a inizio anno. 18.639 gli operatori sanitari già vaccinati in Veneto (360 di Medicina generale). Una quota di vaccini sarà destinata anche ai dentisti. Le vaccinazioni che stiamo facendo sono: ospedaliere, dedicate alle strutture residenziali e quelle nei centri vaccinali dedicati a tutta la popolazione. Partiremo dagli Over 80 e passeremo a tutti gli Over 65 e 70 (considerate fasce a rischio) con inviti spediti a casa dove saranno indicati sede e ora della vaccinazione. Vaccini saranno fatti fino ai ragazzi di età superiore ai 16 anni. Se tutti gli altri stati fanno i vaccini la circolazione del virus viene fortemente limitata. Le categorie essenziali (farmacisti, insegnanti, forze dell'ordine, etc) verranno vaccinati subito dopo gli Over 70. Più vaccini arrivano meno tempo ci impiegheremo a vaccinare. Il vaccino Pfizer sta avendo un'efficacia pari al 95%. Le varianti del virus scoperte in Veneto (quella inglese e quella sudafricana) si stanno diffondendo in numerosi Paesi europei e potrebbero segnare l'arrivo di una possibile terza ondata» ha concluso la dottoressa Russo. Modificato il protocollo scolastico: a partire dalla seconda elementare alla presenza di un alunno o insegnante positivo si chiude la classe. Non sarà un provvedimento definitivo ma durerà almeno fino al 31 gennaio.

Il bollettino di Azienda Zero

Sono 55654 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. 3151 nuovi positivi (5,66% il tasso di incidenza). 94228 i positivi ad oggi in Veneto. 3457 i ricoverati di cui 391 in terapia intensiva (-9). 155 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. 23644 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore, 60,8% delle dosi disponibili. Entro venerdì il Veneto terminerà le scorte settimanali ad oggi disponibili.

Il video della diretta