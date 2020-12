Covid, dal Comune di Villorba un contributo straordinario alle associazioni sportive

La Giunta dell’Amministrazione Comunale di Villorba continua la strada del sostegno alle famiglie e al mondo dell’associazionismo sportivo che dedica attenzione alla fascia più giovane dei propri tesserati residenti nel Comune. “Il sostegno per le spese Covid affrontate dalle associazioni - dice Marco Serena , sindaco di Villorba - si traduce in contributi straordinari che elevano l’impegno economico complessivo a 34.425 euro. Il contributo si è reso necessario per sostenere le maggiori spese sostenute delle associazioni a causa dell’epidemia da Covid-19 per mantenere il servizio seguendo le linee guida anti contagio ed evitare maggior costi a carico delle famiglie villorbesi per la partecipazioni degli loro figli alle diverse discipline sportive. Un ulteriore contributo di 1.825 euro è stato infine riconosciuto dall’Amministrazione Comunale alla Futsal Villorba per la collaborazione fornita nell’organizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale dello scorso ottobre”.