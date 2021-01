Covid: «Dal 1º febbraio riprendono le visite in libera professione negli ospedali»

L'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, ha tenuto il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto. Domani in Veneto oltre 50mila nuove dosi di vaccini Pfizer

«I numeri di oggi sono in linea con i dati degli ultimi 25 giorni. Il calo di positivi e ricoveri rimane costante in Veneto. Non bisogna abbassare la guardia. Nel frattempo la campagna vaccinale continua: sono 129.092 le dosi totali somministrate ad oggi».

Martedì 26 gennaio l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha sostituito il Governatore Zaia nel quotidiano punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto. «Su 129mila dosi somministrate, sono 18.560 gli addetti del personale sanitario che hanno ricevuto anche la seconda dose. In Veneto non stiamo facendo nuove vaccinazioni - ha ricordato l'assessore - Domani, mercoledì 27 gennaio arriveranno in Veneto 50.300 nuove dosi Pfizer, mentre il 31 gennaio avremo a disposizione altre 5300 dosi di Moderna per le case di riposo. Le oltre 50mila dosi Pfizer saranno necessarie per completare le seconde dosi. Non abbiamo ancora finito di vaccinare tutti gli operatori sanitari e delle case di riposo. Su 185mila persone che speravamo di vaccinare abbiamo somministrato le prime dosi a poco più di 110mila persone. I medici di famiglia ci hanno rinnovato ieri la disponibilità a vaccinare - conclude Lanzarin - Riusciremo a coinvolgerli solo quando arriveranno le dosi per la "vaccinazione di massa", quelle destinate a tutta la popolazione per intenderci». Mercoledì 27 gennaio il direttore Luciano Flor pubblicherà un nuovo provvedimento che consentirà la ripresa da lunedì 1° febbraio delle attività di specialistica ambulatoriale a 30 e 60 giorni e di libera professione intra moenia in tutti gli ospedali del Veneto. Visite specialistiche che erano state sospese a causa dell'emergenza Covid. Per evitare il caos ai centralini del Cup con la riapertura delle prenotazioni da lunedì, i direttori generali delle Ulss sono già al lavoro per potenziare le linee telefoniche e il personale dei Cup» conclude l'assessore.

Il bollettino di Azienda Zero

In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati fatti 12182 tamponi molecolari e 28675 test rapidi. I nuovi positivi sono 746 per un tasso di incidenza dell'1,82%. Le persone attualmente positive in Veneto sono 41.787. I ricoveri negli ospedali del Veneto sono 2527 di cui 297 in terapia intensiva (-16 rispetto a ieri). Altri 93 nuovi decessi nelle ultime 24 ore a livello regionale. 91, infine, i dimessi nelle ultime 24 ore.

