Covid, Zaia: «Vaccini ci sono, prenotatevi presto». E presto arriva anche l'app

Nuovi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto. A riferirli questa mattina, 28 aprile, il presidente della Regione Luca Zaia, il suo assessore alla sanità Manuela Lanzarin ed il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor.

Zaia ha parlato soprattutto di campagna vaccinale, ma prima ha letto e commentato il bollettino delle 8 di questa mattina: «Nelle ultime 24 ore sono stati 963 i tamponi positivi al coronavirus in Veneto, che su un totale di 37.238 tamponi effettuati sono il 2,59%. I ricoverati totali per Covid sono 1.508, di cui 1.301 in area non critica e 207 in terapia intensiva. Mentre i pazienti non Covid in terapia intensiva sono 266. Possiamo comunque dire che da una decina di giorni i ricoverati per Covid stanno diminuendo. Speriamo che non s'inverta la curva adesso che siamo tornati in zona gialla. È iniziata la fase di convivenza con il virus e la responsabilità è in capo a tutti noi».