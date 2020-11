Covid, lunedì nuovo punto stampa di Zaia: «Aggiornamenti importanti»

Dopo una domenica 1 novembre senza aggiornamenti, lunedì 2 novembre, il Presidente del Veneto Luca Zaia farà un nuovo punto stampa sulla situazione Covid-19 in Veneto. L’appuntamento, come sempre, è alle ore 12.30 presso la sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera. Domenica il Governatore ha partecipato alla videoconferenza con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per valutare le prossime misure da adottare a livello regionale e nazionale. L'obiettivo resta limitare il più possibile l'aumento dei contagi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La firma del nuovo Dpcm è attesa proprio per la giornata di lunedì 2 novembre. Tra le possibilità sul tavolo anche lo stop agli spostamenti tra le regioni, che però non piace ad alcui governatori. Così come non piace, soprattutto ai presidenti di centrodestra, l’ipotesi di lockdown localizzati nelle aree metropolitane ad alto rischio contagio. Sulla scuola, secondo il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia commenta: «Non si deve prendere una decisione univoca ma deve dipendere dal grado di Rt (indice di contagiosità, ndr) in ogni regione». Sul tavolo resta comunque l’introduzione della didattica a distanza almeno per gli studenti della terza media. Da sindaci e governatori è inoltre arrivata la proposta di chiudere i centri commerciali, almeno nel week end. Tra le varie proposte c’è anche quella del coprifuoco dopo le ore 18 con la reintroduzione dell’autocertificazione e il divieto di spostarsi se non per motivi di lavoro, salute o necessità urgenti. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di un possibile stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie