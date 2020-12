Covid, Zaia: «Tanti positivi ma per noi conta la percentuale sui tamponi fatti»

«E' innegabile che le curve del virus in Veneto stiano iniziando a scendere, adesso bisogna capire se i contagi torneranno a scendere oppure scenderanno portandoci alla fine della seconda ondata. Siamo in un periodo difficile: Natale e compere portano al rischio di assembramenti. Non dobbiamo fermarci a guardare i numeri assoluti, i veri dati sono: la percentuale di tamponi fatti per numero di abitanti e la percentuale di positivi sui tamponi fatti (in Veneto la percentuale oggi è del 6,93%)».

Inizia con queste parole il punto stampa di lunedì 7 dicembre tenuto dal presidente del Veneto, Luca Zaia. A Castelcucco, nel frattempo, è stato completato lo screening di massa a tutti i cittadini e il 3,2% della popolazione è risultata positiva. «Ad oggi - continua Zaia - abbiamo 562 terapie intensive occupate in Veneto tra pazienti Covid e non Covid: sono 50 in più rispetto a marzo, un numero dovuto al fatto che oggi non siamo più in lockdown. Ai cittadini dico che devono continuare a collaborare: nel weekend appena trascorso c'è stato ancora qualche piccolo assembramento. Abbiamo in programma un test in tutto il Veneto per capire il rapporto tra tamponi e positivi». In chiusura un commento sul maltempo: «E' caduta più acqua del 2010, 624 millimetri di pioggia nella sola giornata di domenica. Hanno funzionato le opere che abbiamo realizzato con la Regione in questi anni. Senza quelle città come Vicenza sarebbero finite sotto acqua ieri. Ai cittadini dico, non intralciate il traffico in montagna: abbiamo molte strade chiuse e frane ciclopiche». Escluse al momento nuove ordinanze regionali, alle 18 di oggi un nuovo incontro tra Regione e Governo: «Si parlerà di vaccini e del tema dei controlli».

Il bollettino di Azienda Zero

A livello regionale sono 2550 i nuovi positivi registrati dal bollettino di lunedì mattina, 7 dicembre. 78301 i positivi di oggi in Veneto, 3115 i ricoverati Covid negli ospedali di cui 340 in terapia intensiva. 4261 i decessi (+51 rispetto a domenica). In provincia di Treviso sono 172 i nuovi positivi di lunedì mattina. 12.926 i casi attualmente positivi. Cinque i decessi in più rispetto a ieri sera (623 in totale). Per quanto riguarda gli ospedali, a Treviso ci sono 85 pazienti ricoverati in area non critica e 19 in terapia intensiva; a Oderzo 34 in area non critica; a Conegliano 16 in area non critica e 4 in terapia intensiva; a Vittorio Veneto 93 in area non critica e 7 in intensiva; a Castelfranco Veneto 2 persone in area non critica e una in terapia intensiva. A Montebelluna 120 pazienti in area non critica e 6 in terapia intensiva. Al San Camillo e a Motta di Livenza rispettivamente 48 e 14 persone in area non critica. Dati a cui vanno sommati i 31 ricoveri nell'ospedale di comunità a Treviso e i 17 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto.

