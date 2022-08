Criptovalute, all'hotel Continental l'assemblea dei clienti truffati

Il Codacons per favorire al massimo gli investitori apparentemente truffati nel caso criptovalute "New Financial Technology Ltd" fornirà a chi vorrà associarsi, gratuitamente, tutti i numerosi atti ed istanze necessarie in questo tipo di vicende per agevolare le Procure della Repubblica che si stanno occupando di questa vicenda oltre alla Guardia di finanza incaricata allo svolgimento delle indagini. Il deposito di una denuncia generica non è di alcun aiuto a chi sta conducendo le indagini, che invece necessita in tempi celeri di nomi, contatti, documenti, ricostruzioni di flussi di denaro e così via. Per questo motivo in sede di assemblea, e per chi ne farà domanda a mezzo web, verrà distribuita la nomina di persona offesa, le diverse istanze ex artt. 117 e 119 TUB, le richieste risarcitorie, ecc.. al fine di poter procedere alla redazione di denunce individuali, solo in un momento successivo, ovverosia quando i singoli investitori avranno raccolto tutti i documenti ritenuti necessari, che in ogni caso potranno già portare in assemblea per farli visionare ai legali del Codacons presenti in assemblea. Le copie di tali documenti, eventualmente già nella disponibilità dei singoli investitori, andranno allegate alla nomina di persona offesa diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.

Il Codacons, che non chiude mai nemmeno ad agosto la propria attività di tutela per restare vicino ai danneggiati o potenziali danneggiati, conferma quindi l’assemblea di Treviso per le ore 18 di domenica 21 agosto presso l'Hotel Continental di Treviso. Invitati a partecipare tutti coloro che rischiano di subire dele perdite finanziarie in relazione alla vicenda legale alla New Financial Technology ltd. Per realizzare le predette attività in modo ordinato ed efficiente il Codacons fisserà dopo l’Assemblea di Treviso (ed una successiva per chi in questo periodo fosse in ferie) una serie di incontri individuali, sia per la redazione degli esposti sia per eventuali integrazioni per chi avesse già provveduto in tal senso. Per fissare detti incontri di persona o tramite collegamento web e concordare luogo, data ed ora degli stessi, le persone interessate possono chiamare il numero verde 800 050800, oppure il numero 051.312611 o scrivere una mail a info@)codacons.emiliaromagna.it.