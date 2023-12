Male incurabile, il sorriso di Cristian Tiziano si spegne a 40 anni

Cristian Tiziano non ce l'ha fatta: lunedì 11 dicembre il 40enne originario di Cornuda ma residente a Nervesa della Battaglia, è mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 40 anni e da tempo lottava contro un male rivelatosi incurabile.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Cristian era figlio del geometra Corrado Tiziano, titolare dell'impresa edile "Costruzioni Tiziano" per cui Cristian aveva lavorato fino a quando la malattia gliel'ha concesso. Insieme alla moglie Federica, il 40enne aveva ristrutturato casa sul Montello nella speranza che le terapie potessero dare i risultati sperati. Così, purtroppo, non è stato. Chi l'ha conosciuto lo ricorda oggi come una persona di grande cuore, amante della natura e delle cose semplici, sempre pronto ad aiutare gli altri. Un giovane che ha lottato strenuamente contro le difficoltà della vita. A piangerlo oggi la moglie Federica, la mamma Mary, il papà Corrado e la sorella Monica che gestisce il maneggio Cte Montello. Sono stati loro a chiedere a chi parteciperà al funerale di Cristian di non portare fiori ma continuare a sostenere con offerte e donazioni una cara amica di Cristian, Verdiana, cavallerizza che combatte ogni giorno in seguito a un grave incidente che l'ha costretta all'immobilità. Cristian e Verdiana si erano spesso sorretti a vicenda nella loro lotta per la vita. L'ultimo saluto al 40enne sarà celebrato domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Cornuda.