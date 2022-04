Male incurabile, il sorriso di mamma Cristina si spegne a 43 anni

Si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari Cristina De Conti, 43 anni, originaria di Fregona ma residente a Revine Lago. Giovedì notte, 14 aprile, è morta tra le braccia del marito Alessandro, sposato sette mesi fa ma compagno di una vita.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", da tre anni le era stato diagnosticato un tumore in stadio avanzato. Seguita dallo Iov di Padova, la 43enne aveva cercato in tutti i modi di sconfiggere la malattia, sottoponendosi a più interventi chirurgici. Dallo scorso dicembre le sue condizioni di salute erano degenerate. Gli ultimi mesi li ha trascorsi in casa. In molti la ricordano per il suo lavoro: dal 1999, infatti, era in servizio all'Electrolux di Susegana dove si occupava della conduzione degli impianti. Oltre al marito Alessandro, Cristina lascia due figli di 5 e 18 anni. Il funerale sarà celebrato domani mattina, sabato 16 aprile, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Lago. Dopo la cerimonia, la salma di Cristina sarà cremata.