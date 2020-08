Male incurabile, addio a Cristina Furlan: guida della Filctem trevigiana

Cristina Furlan è mancata all'affetto dei suoi cari lasciando un vuoto incolmabile alla Camera del Lavoro di Treviso e tra le tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerla. A soli 55 anni la segretaria generale della Filctem Cgil ha concluso la sua più grande battaglia. Dopo una lunga malattia che l’ha vista lottare con tutte le sue forze e con grande lucidità la scorsa notte si è spenta, lasciando il marito Giorgio, la figlia Giulia, la famiglia, i tanti amici e i compagni della Cgil trevigiana nel lutto.

Cristina Furlan era stata riconfermata nel 2018 alla guida della Filctem Cgil di Treviso, la sigla che, con oltre 3mila iscritti in provincia, rappresenta gli operatori dei settori della chimica, gomma-plastica, tessile, abbigliamento e calzaturiero, energia. Laureata in scienze politiche all’Università di Trieste, Furlan entra alla Cgil nel 1992, fino al 2002 funzionaria dell’Ufficio Legale, dal 2008 in segreteria Nidil e dal 2015 alla Filctem, prende il posto di Andrea Guarducci. La sua tenacia, la finezza di pensiero politico e il suo pragmatismo nel gestire direttamente trattative e vertenze complesse, come Stefanel, Monti e Benetton, hanno contraddistinto il suo impegno e il lavoro di sindacalista. Non solo un lavoro per la Furlan una missione portata avanti con determinazione e competenza che ha vissuto e interpretato fino alla fine, lottando come sempre ma questa volta contro il suo male.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Cristina di certo non le mandava a dire, era una donna schietta e puntuale nelle sue osservazioni, intelligenti mai inappropriate; sempre disponibile a mettersi in gioco, mossa da grande umanità e spirito di servizio. Lascia infatti una squadra forte e preparata, lascia una Camera del Lavoro che non la dimenticherà e farà tesoro del suo insegnamento di vita e del suo punto di vista sui necessari cambiamenti del Sindacato e del mondo del lavoro - afferma Mauro Visentin, segretario generale della Cgil di Treviso -. Tutti e tutte noi esprimiamo il cordoglio alla famiglia e ci stringiamo insieme in questo duro momento di lutto e sconforto». Mercoledì 12 agosto, alle ore 10, saranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di Saccon, nel Comune di San Vendemiano.