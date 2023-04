Rotta una tubatura, Feltrina chiusa all’altezza di Nogare’

A seguito della rottura del tubo dell'acquedotto nei pressi del distributore Agip lungo via Feltrina a Nogarè, tra Crocetta e Cornuda, è momentaneamente chiusa la strada dal tratto dal sottopassaggio di Nogarè a nord, e la rotonda piccola vicino McDonald's di Cornuda direzione sud. Si informa che i lavori di ripristino in sicurezza da parte dell'Ats, si stimano per alcune ore. Pertanto è consigliabile transitare per strade e percorsi alternativi. Sul posto anche la protezione civile di Montebelluna oltre ai carabinieri.