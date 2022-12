Al via il 9 gennaio i lavori alla "Casa delle fate" di Crocetta del Montello

La Casa delle Fate sta per diventare realtà. Dal 9 gennaio cominceranno infatti i lavori di riqualificazione della casa colonica di Villa Ancilotto dove sorgerà un nuovo asilo nido. Un’opera considerata strategica dall’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello che vedrà finalmente la luce dopo un iter di gestazione complesso, sensibilmente rallentato dalla pandemia e dai rincari dei costi delle materie prime e dell’energia.

La Casa delle Fate sarà un asilo nido moderno e accogliente destinato a bambini dai 0 ai 36 mesi. Una delle prime realtà in Italia a inserirsi all’interno di una struttura storica e di un parco come quello di Villa Ancilotto, scelta che ha previsto l’interessamento della Soprintendenza per adeguare e conformare ogni misura al contesto storico del sito.

L’opera costerà 1 milione e 720 mila euro, finanziati in parte dal MIUR grazie a un bando pubblicato nel 2018 per 910 mila euro. Una volta vinto il bando l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla realizzazione di un progetto diviso in due stralci il cui il primo, realizzato nel 2021, ha visto la messa in sicurezza dello stabile della casa colonica di Villa Ancilotto. Successivamente, il rincaro dei prezzi della materia prima e l’aumento dei costi dell’energia, hanno costretto a una revisione del progetto per restare dentro ai fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione.

“Al termine del 2021 siamo stati costretti a rivedere il progetto esecutivo a causa dell’aumento dei costi dell’edilizia – afferma Stefano Masin, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Crocetta del Montello -. A quel punto abbiamo trovato una soluzione progettuale differente che contenesse i costi ma garantisse la stessa qualità alla struttura. Il secondo bando di gara è stato assegnato alla ditta MAC Costruzioni Srl di Resana che dal 9 gennaio avvierà i lavori di realizzazione del secondo stralcio”.

La casa colonica di Villa Ancilotto verrà interamente riqualificata e messa in sicurezza dal punto di vista sismico e della normativa vigente per gli asili nido. La previsione è di consegnare l’opera alla cittadinanza dopo un anno di lavori. Con la ditta aggiudicataria è stata studiata una soluzione logistica del cantiere che non impatterà sulla viabilità dell’area, andando a occupare parte del parco ed evitando di creare disguidi a genitori o personale scolastico.