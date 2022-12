Difendersi da furti e truffe, i carabinieri incontrano i cittadini

Affollata serata lunedì scorso, 5 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Crocetta del Montello nel corso della quale l'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha fornito ai cittadini una serie di utili consigli per difendersi da furti e truffe. L'incontro di carattere informativo ha visto l'intervento del comandante della Compagnia Carabinieri di Montebelluna, Maggiore Gabriele Favero e del Comandante della stazione, il Maresciallo Capo Andrea Bolzan. Alla presenza del sindaco Marianella Tormena i rappresentanti dell'Arma hanno illustrato le principali strategie utilizzate dai malfattori per carpire la fiducia delle loro vittime, dalla tecnica della "cauzione" a quella della "perdita di gas" o del "finto incidente stradale", fornendo una serie di utili consigli, alcune semplici ed essenziali regole per affrontare con serenità il quotidiano: diffidare dalle apparenze, non aprire agli sconosciuti, nessuna confidenza al telefono e soprattutto chiamare il 112 per segnalare eventuali situazioni sospette.