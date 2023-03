Crocetta, terminati i lavori nel percorso vita di villa Ancilotto

Praticare sport all’aria aperta sarà ancora più facile da oggi a Crocetta del Montello. Sono infatti giunti a conclusione i lavori per realizzare nel parco di Villa Ancilotto un Percorso Vita per l’attività motoria all’aria aperta dedicato a tutta la popolazione. Il progetto finanziato con 23 mila euro dalla Regione Veneto è costato 35 mila euro e ha visto l’installazione all’interno dell’area verde di tredici stazioni sparse tra i percorsi pedonali di Villa Ancilotto, dove poter svolgere attività fisica ed esercizi a corpo libero. Le installazioni permetteranno a bambini, adulti o anziani di fare dei circuiti ginnici con barre per il salto laterale, barre per eseguire addominali, sali e scendi, barre per trazioni, anelli, ostacoli per il salto in verticale, travi d’equilibrio e attrezzi per l’arrampicata.

La strumentazione che compone il Percorso Vita è in legno e ha superato il vaglio della Soprintendenza, essendo l’area di Villa Ancilotto soggetta a restrizioni dei beni artistici. Il Percorso Vita si integra perfettamente nel contesto del parco, dando la possibilità di svolgere esercizi con gli attrezzi installati alternandole con attività cardio e aerobiche come corsa o camminata lungo i percorsi in ghiaino dell’area verde.

«Con il Percorso Vita in Villa Ancilotto andiamo a mettere a disposizione di tutta la popolazione una strumentazione per svolgere attività fisica all’aria aperta immersi nel contesto verde del parco – afferma Simone Zanella, Assessore allo Sport del Comune di Crocetta del Montello -. Sarà usufruibile da bambini, adulti e anziani che vorranno svolgere esercizi legati alla mobilità e al rinforzo muscolare e potrà essere integrato con attività aerobiche come corsa e passeggiata».