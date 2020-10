Crocetta del Montello, potenziato il servizio di polizia locale

Ha cominciato a prestare servizio lo scorso primo ottobre Carla Lando, la nuova vigilessa del Comune di Crocetta del Montello. Con questa assunzione l’Amministrazione Comunale pone fine a una carenza d’organico nel settore di Polizia Locale che perdurava da diverso tempo, dimostrando la volontà di investire nella sicurezza dei cittadini. Grazie a questo investimento ora l’ufficio di Polizia Locale di Crocetta del Montello può contare su 2 dipendenti, ritornando dopo anni all’organico ordinario. “La Polizia Locale – spiega il Sindaco Marianella Tormena – svolge un ruolo fondamentale per la cittadinanza al fine di garantire la sicurezza dei cittadini in ambito stradale e la gestione del territorio. Ci auguriamo che il lavoro della nuova vigilessa sia proficuo e che la squadra possa rappresentare un punto di riferimento per tutti noi”.

