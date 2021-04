Malore in piazza, fissati i funerali del medico Csaba Gombos

Sabato 17 aprile Codognè darà l'ultimo saluto a Csaba Akos Gombos, ex medico di base con la passione per il volo, mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari nella giornata di lunedì 12 aprile. Gombos si trovava in Piazza Europa quando è stato stroncato da un malore improvviso: inutili i soccorsi. Aveva 85 anni.

La notizia aveva fatto in poche ore il giro del paese sollevando grande cordoglio. Medico di base a Codognè per 35 anni, tra i suoi assistiti c'era anche l'attuale presidente della Regione, Luca Zaia. Originario di Budapest, in Ungheria, era fuggito a piedi dal suo Paese dopo l'invasione dell'Urss nel 1956. A piangerlo oggi sono la moglie Donata, i figli Alessio e Nicola, l'amatissima nipote Gaia, il fratello Hunor e la sorella Delia uniti ad amici e parenti tutti, comprese le varie associazioni e scuole di volo di cui Gombos ha fatto parte, volando fino a poche settimane fa a bordo del suo H-36. Il santo rosario in sua memoria sarà recitato questa sera, venerdì 16 aprile alle ore 19.30, nella chiesa arcipretale di Sant'Andrea a Codognè. Sabato 17 aprile, alle ore 15.30, i funerali sempre nella chiesa arcipretale di Sant'Andrea. Dopo la cerimonia, la salma proseguirà per la cremazione.