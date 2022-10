Partita del cuore allo stadio Tenni per i 110 anni della Pediatria di Treviso

La Pediatria dell'ospedale di Treviso festeggia 110 anni di attività e raccogliere fondi da devolvere all'associazione “Per mio figlio” per la realizzazione di un nuovo parco giochi didattico da 100 metri quadrati all’interno degli spazi Cral del Ca' Foncello. Questo l’obiettivo di "Cuori in campo", la partita di calcio benefica in programma sabato 15 ottobre alle ore 14,30 allo stadio Tenni.

L'evento è stato presentato lunedì 3 ottobre al Ca' Foncello alla presenza, oltre che del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, del sindaco di Treviso, Mario Conte, dell'associazione “Per mio figlio” rappresentata da Valentina Zago, del consigliere nazionale del Comitato italiano paralimpico, Davide Giorgi, della direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale, Barbara Sardella, del presidente di Ascom-Confcommercio Treviso, Federico Capraro, e del capo di Gabinetto della Prefettura di Treviso, Andrea Celsi. Presenti anche, in rappresentanza delle due squadre che si sfideranno al Tenni, Mirko Patron e Vittorio Fagioli assieme a Ferruccio Ruzzante, coordinatore sport del Lions Club. L'iniziativa, organizzata dall'Ulss 2 e fortemente voluta dal direttore Benazzi, in collaborazione con l'associazione “Per mio figlio” e il Cral, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto. Scenderanno in campo la Nazionale sindaci, per cui giocherà anche il sindaco di Treviso Mario Conte, contro la Nazionale Calcio TV & Social supportata dal Lions Team. Prima delle squadre, che saranno accompagnate in campo dai bambini, sfileranno le associazioni sportive disabili e il volontariato del territorio. Portabandiera alcuni campioni paralimpici. I biglietti sono già in vendita: il costo è di 10 euro per gli adulti e di 1 euro (cifra simbolica) per i bambini e ragazzi fino alla terza media. Tremila i biglietti disponibili ma gli organizzatori sperano di superare presto questa soglia arrivando a vendere in totale 4mila biglietti. L'invito alla cittadinanza è quello di partecipare in gran numero per sostenere nel migliore dei modi possibili un'iniziativa rivolta al bene dei più piccoli.

Francesco Benazzi ha giocato già diverse partite del cuore e, durante la presentazione di lunedì, ha ricordato quando a Cittadella aveva marcato da difensore un indimenticabile Michael Schumacher che, quell'anno, aveva segnato due gol da grande campione anche in una disciplina non sua: «La partita di quest'anno non è un semplice evento sportivo - ha sottolineato il direttore generale -, ma vuole essere una festa delle famiglie, un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno all'evento benefico contribuendo a realizzare il parco giochi didattico per i piccoli pazienti della Pediatria a disposizione, anche, dei bambini con disabilità, delle loro famiglie e di tutte le scuole d'infanzia e primarie del territorio comunale».

Presente anche il primario della Pediatria di Treviso, Stefano Martelossi.



Info & Biglietti

I biglietti, al prezzo di 10 euro per gli adulti e un euro (per i ragazzi fino a 13 anni), sono acquistabili nei seguenti punti vendita:

Ascom Confcommercio Treviso, via S. Venier, 55

Ortofrutta Ghedin, viale Monte Grappa, 62

Panificio Bosco, viale Monte Grappa, 66

Caffè delle Rose, viale Burchiellati, 28/d

Per informazioni e prevendite: telefono 0422 323243, mail: gestione.urp@aulss2.veneto.it