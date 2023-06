Da Alì e i suoi clienti 300mila euro alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Emilia Romagna

Si è tenuta sabato presso la sede del Comitato CRI di Bassa Romagna a Lugo (RA), la consegna da parte dei supermercati Alì del contributo derivante dalla raccolta fondi promossa nei 117 supermercati Alì del Veneto e dell’Emilia Romagna a favore della Croce Rossa Italiana, per il sostegno delle zone colpite dalla recente alluvione. Si tratta di 300.000€ raccolti in sole due settimane che si tradurranno nell’acquisto di dotazioni, mezzi e materiali necessari a favorire il ritorno alla normalità per la popolazione coinvolta, a testimonianza della forte solidarietà dell’azienda e dei suoi clienti di fronte a questa grande crisi.

I clienti titolari della Carta Fedeltà hanno potuto dare il proprio contributo convertendo 100 punti fedeltà in 1 € che Alì ha raddoppiato, portando ogni singola donazione a 2€. È stato possibile fare donazioni liberali anche alle casse dei supermercati Alì e Alìper, donare dal sito, dall’App e attraverso Alìperme.it.

«Ringrazio ALI per aver supportato le nostre attività nelle aree colpite da questa emergenza. Subito dopo l’alluvione, l’impegno di Volontari e Volontarie della CRI è stato grande. Abbiamo accolto le tante persone rimaste senza una casa - ha detto Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana - e, oltre al primo soccorso, gli siamo stati vicini in ogni necessità. Attraverso le iniziative messe in campo, grazie a questa collaborazione e al sostegno di tanti donatori, abbiamo la possibilità, ancora una volta, di inviare a ciascuna delle persone colpire da questa crisi un messaggio chiaro: non vi lasceremo soli».

A dare il benvenuto ai numerosi volontari di Croce Rossa Italiana, presso la storica sede CRI dell’Unione dei nove Comuni di Bassa Romagna, il Presidente del Comitato Regionale CRI Emilia Romagna, Antonio Scavuzzo, che ha ricordato quanto importanti siano questi aiuti in un periodo storico che non ha precedenti, per la gestione di un’emergenza tanto grande quanto inaspettata. «Grazie ad Alì che ha donato 300.000 euro, un contributo importante per potenziare la Cri di Bassa Romagna e sostenere la comunità di Lugo. Saranno da subito utili al ripristino di strutture di socialità a Lugo destinati a bambini e ragazzi oltre che per interventi condivisi con il Comitato CRI di Bassa Romagna, l’Unione dei Comuni, fra i più colpiti. Un nuovo gesto di grande solidarietà per cui esprimo un grazie di cuore».

In rappresentanza del Comitato CRI di Bassa Romagna, il Presidente Luigi Farina si è unito ai ringraziamenti. «Un grazie sincero dal Comitato CRI di Bassa Romagna di Lugo ai supermercati Ali, ai loro donatori, per il generoso contributo che abbiamo ricevuto, che ci consentirà di potenziare la struttura di emergenza CRI con strumenti sempre più efficaci per affrontare gli eventi calamitosi. Saremo sempre riconoscenti a questo grande gesto di solidarietà, esempio di concreto aiuto e lezione di vita da imitare».

Presente alla cerimonia anche il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, che ha portato la sua testimonianza in rappresentanza di tutti i cittadini di una delle zone maggiormente interessate, come estensione, dell’evento alluvionale: «Grazie è una parola che abbiamo utilizzato molto in queste settimane. Su questo territorio si è riversata una solidarietà straordinaria in termini di persone e di risorse economiche. Questa donazione così generosa è estremamente importante perché, in particolare in questa emergenza, abbiamo toccato con mano quanto sia necessario l’impegno e l’apporto del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Un ringraziamento di cuore, quindi, per questo gesto che rappresenta un investimento per il futuro di questo territorio».

A chiudere la cerimonia il rappresentante dei supermercati Alì, Marco Canella, che con gratitudine si rivolge ai suoi clienti e sottolinea l’importanza della solidarietà per superare queste drammatiche circostanze. «Con oggi si conclude un’altra importante maratona solidale che ci ha consentito di portare un aiuto concreto a Croce Rossa Italiana in un momento tanto drammatico per l'Emilia Romagna. Il mio grazie a nome del Gruppo Alì va a tutti i nostri clienti che hanno risposto prontamente a questo urgente appello. In sole due settimane, infatti, grazie alla loro generosità siamo riusciti a raccogliere 300.000€ che si tradurranno in dotazioni, mezzi e materiali necessari nell'immediato per ripristinare una condizione di normalità per la popolazione colpita da questa grave calamità. Siamo convinti che di fronte a certe situazioni, solo unendo le forze, ci si possa rialzare con dignità».