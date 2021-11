Scuola, torna la Dad con un solo studente positivo in classe

La didattica a distanza torna nelle scuole di tutta Italia: basterà che in una classe venga trovato un solo studente positivo perché anche gli altri interrompano le lezioni in presenza. Il provvedimento è stato inserito nell'ultima circolare ministeriale di lunedì sera, 29 novembre. La crescita dei contagi e l'aumentato clima di incertezza dovuto anche alla presenza della variante Omicron in Italia ha portato alla nuova "stretta" sul mondo della scuola.

Nel testo della circolare a firma del direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza e del capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Jacopo Greco, si legge: «Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 casi per 100mila abitanti (19/11/2021-25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100mila, utile per un corretto tracciamento dei casi». A fronte di tali considerazioni e dinanzi all'evoluzione del quadro complessivo epidemico in Italia, prosegue la circolare, «si ritiene opportuno sospendere - provvisoriamente - il programma di "sorveglianza con testing" e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico».