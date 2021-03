Meme e scherzi con le foto dei professori in Dad: lezioni sospese

Sotto accusa gli studenti di seconda media della "Grava" di Conegliano: avrebbero scattato foto di nascosto ai loro insegnanti per prenderli in giro su WhatsApp. Intervento della preside

Fotografavano di nascosto i professori durante le lezioni in didattica a distanza per poi prenderli in giro su WhatsApp creando meme e fotomontaggi ironici. Foto che però sono finite anche nella chat di una delle insegnanti prese di mira che ha segnalato l'accaduto alla dirigente scolastica, costretta a sospendere le lezioni per tutta la classe.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", protagonista della vicenda è la classe seconda della scuola media "Grava" di Conegliano. Durante le video-lezioni su "Classroom", alcuni alunni hanno iniziato a fotografare di nascosto gli insegnanti trasformando quelle immagini in "meme" e fotomontaggi creati ad hoc per prendere in giro i professori su WhatsApp. Uno scherzo che ha preso sempre più piede con vere e proprie sfide tra i compagni di classe per creare il "meme" più divertente. Non appena la dirigente è stata informata dell'accaduto ha scritto una lettera ai genitori sottolineando come gli studenti avessero violato le norme sulla privacy fotografando i docenti senza il loro consenso. L'invito rivolto dalla preside Milena Valbonesi ai genitori è quello di segnalare subito alla scuola l'eventuale ripetersi di nuovi episodi simili e di vigilare sui comportamenti dei loro figli. Nel frattempo tutte le lezioni in dad della classe sono state temporaneamente sospese.