Conegliano, dopo tre anni torna la tradizione della "Dama vivente"

Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia Covid, Conegliano torna ad essere teatro di uno degli eventi più attesi e suggestivi per la città: la Dama Vivente. La manifestazione promossa dall’Associazione Dama Castellana arriva quest'anno alla sua 36esima edizione, dedicata ad Ariosto che, agli inizi del 1500 scrisse l’Orlando Furioso, poema cavalleresco nel quale si intrecciano mito e storia. Lo spettacolo 2023 ripercorrerà le gesta di Astolfo e il suo viaggio sulla luna.

Un salto indietro nel tempo pronto a far rivivere le origini storiche e culturali di Conegliano a cittadini e visitatori calandoli tra la magia di dame e cavalieri con ben 300 figurati fasciati con la bellezza di abiti e costumi di scena d’epoca rinascimentale. Mercoledì 7 giugno la presentazione alla presenza del sindaco Fabio Chies e dell’Associazione Dama Castellana con la presidente Lara Caballini di Sassoferrato. A loro è andato il plauso per l’impegno dimostrato con i numerosi eventi che l'associazione promuove durante l’anno ed in particolare con la Dama Vivente che rappresenta una delle rivisitazioni più importanti a livello regionale. «Nell’augurare una buona riuscita a questo evento di “ripartenza” colgo l’occasione per invitare tutti a non dimenticare il significato e il valore storico delle nostre tradizioni, valorizzandole e rendendole un’eccellenza per il nostro territorio» ha concluso il sindaco Fabio Chies.