Damien McFly: "Slowly fade away", esce oggi il nuovo singolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Slowly Fade Away" è il nuovo singolo di Damien McFly disponibile in tutti i digital store dal 3 marzo. Dopo il successo di “No Connection”, singolo uscito lo scorso anno ed entrato subito in rotazione nella Newzone Chart di MTV, Damien torna con “Slowly Fade Away”. E’ la storia di un rapporto tra due persone che inizia in modo superficiale, ma che a lungo andare crea un legame stretto, nonostante la promessa che quella sarebbe stata l’ultima volta “Street shouting / Red light coming / through the curse of your perfume / Promising our past / this would be the last”. Il tema centrale è la paura di mettersi in gioco in una nuova relazione, nella quale chi ne è coinvolto combatte tra istinto e razionalità. L’istinto, da una parte, serve a scuotere situazioni in un equilibrio precario, che per paura delle conseguenze vengono lasciate in sospeso. Ma è proprio quella sensazione di incompiutezza che, al primo movimento, ci fa sentire vivi.

“Can I kiss you slowly / And Slowly fade away / If you drown in my sea / I will lose the game”. A dieci giorni dal suo ritorno ad Austin, in Texas, per il SXSW festival (14-20 marzo 2022), Damien McFly torna a farsi sentire con una nuova release, “Slowly Fade Away”. Il singolo esce dopo quasi un anno da “No Connection”, durante il quale l’artista è stato impegnato in una serie di tour in Italia e all’estero, con numerose date in Francia, in Lussemburgo e nel Regno Unito. “Slowly Fade Away” segue i singoli “No Connection”, “Underneath my skin”, usciti lo scorso anno, “Behind you” e “On Our Own” usciti nel 2020. Nel 2018 esce “Mesmerised” con il quale Damien McFly vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Songwriting Contest di New York e l’honorable Mention nell’ International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I Can’t Reply”. Nel marzo 2019 Damien McFly partecipa per la terza volta consecutiva al SXSW ad Austin (Texas), unico italiano senza etichetta a prenderne parte. Anche quest’anno l’artista parteciperà al SXSW dal 14 al 20 marzo 2022. Oltre al Texas, anche quest’estate sono in programma date in Europa e in Regno Unito.

BIOGRAFIA

Damien McFly è un cantautore Padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 500 concerti in 15 stati. Il tour del suo primo album “Parallel Mirrors” (uscito a Ottobre 2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, dove partecipa a festival come SXSW, Canadian Music Week, BBC Carfest, International Richmond Film Festival e Home Festival. “I Can’t Reply” , New Start” e il singolo “Leap” (2018) vengono acclamati da numerosi blog (MTV new Generation, Rolling Stone, ContactMusic, Gigslutz), mentre Damien viene intervistato anche da Rai Radio 1 e BBC Scotland. Nel 2018 vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con il brano “Mesmerised” e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”. Nel 2020 escono i singoli “On Our Own” e “Behind you” e nel frattempo Damien collabora alla stesura di nuovi brani con il produttore Alex Marton e collaborando con diverse realtà in tutta Europa. Il videoclip di “No Connection” è entrato in rotazione per diversi mesi su MTV, nella categoria Newzone Chart. Dopo l’uscita di “Slowly Fade Away”, Damien suonerà al SXSW Festival ad Ausin, in Texas, dal 14 al 20 marzo, e nel corso dell’estate proseguirà con i suoi tour in Europa e nel Regno Unito.