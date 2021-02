Damien McFly, ecco il nuovo singolo “Underneath my skin”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Underneath my skin” è il nuovo singolo di Damien McFly disponibile in tutti i digital store dal 16 Febbraio. “Underneath my skin” si focalizza sul dare voce con coraggio ai propri sentimenti, anche remando contro la razionalità. La frase “Feel the love underneath my skin” è rivolta all’ascoltatore come fosse un Mantra, una spinta verso scelte profonde, a volte difficili, che sarebbe giusto fare. Il suond è sognante ed etereo e rispecchia il messaggio che questo brano porta con sè.

“Underneath my skin” segue i singoli “Behind you” e “On Our Own” usciti nel 2020. Nel 2018 esce “Mesmerised” con il quale Damien McFly vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York e l’honorable Mention nell’ International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I Can’t Reply”. Nel marzo 2019 Damien McFly partecipa al SXSW 2019 ad Austin (Texas), unico italiano senza etichetta a prenderne parte. Dopo “Underneath my skin”, sono previsti altri due singoli che anticipano l’uscita del suo nuovo album, la cui uscita è stata posticipata per l’autunno 2021. BIOGRAFIA Damien McFly è un cantautore Padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 500 concerti in 15 stati. Il tour del suo primo album “Parallel Mirrors” (uscito a Ottobre 2015) lo porta in tutta Europa, UK, USA e Canada, dove partecipa a festival come SXSW, Canadian Music Week, BBC Carfest, International Richmond Film Festival e Home Festival. “I Can’t Reply” , New Start” e il singolo “Leap” (2018) vengono acclamati da numerosi blog (MTV new Generation, Rolling Stone, ContactMusic, Gigslutz), mentre Damien viene intervistato anche da Rai Radio 1 e BBC Scotland.

Nel 2018 vince il Grand Prize nella categoria Folk del John Lennon Songwriting Contest di New York con il brano “Mesmerised” e l’honorable Mention nell’International Songwriting Competition e all’interno dell’Unsigned Only Music competition di Nashville con “I can’t Reply”. Nel 2020 escono i singoli “On Our Own” e “Behind you” e nel frattempo Damien collabora alla stesura di nuovi brani con il produttore Alex Marton e collaborando con diverse realtà in tutta Europa. Quest’anno era già stata confermata la sua presenza alla Canadian Music Week assieme ad un tour europeo di 30 date. Dopo l’uscita di Underneath my skin sono previsti altri 3 singoli fino all’uscita dell’album posticipata all’autunno 2021.

Contatti website: https://www.damienmcfly.com

facebook: https://www.facebook.com/damienmcflyband

youtube: https://www.youtube.com/damienmcfly

instagram: https://www.instagram.com/damienmcfly