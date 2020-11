Male incurabile, il sorriso della ristoratrice Daniela si spegne a 50 anni

Sabato 14 novembre è mancata all'affetto dei suoi cari Daniela Barlaro, ristoratrice molto conosciuta nella zona di Valdobbiadene e Moriago della Battaglia. Malata da tempo, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane portandola al decesso a soli 50 anni.

Nata in Germania da padre ligure e mamma tedesca, Daniela era figlia del celebre musicista Luigi Sebastiano Barlaro, mancato nel 2019. Sposata con Enrico Soliani, la coppia aveva gestito dal 2009 l'Osteria da Coche a San Giovanni di Valdobbiadene e avviato il ristorante U-Pescou. La coppia non aveva figli. Persona solare e sempre disponibile, ha lottato fino alla fine contro la malattia che le era stata diagnosticata. La sua scomparsa prematura ha lasciato senza parole le tantissime persone che l'avevano conosciuta nei suoi locali. I funerali di Daniela saranno celebrati giovedì 19 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia. Dopo la cerimonia la salma proseguirà per la cremazione.