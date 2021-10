Malata di Sla, il sorriso di Daniela si spegne a 55 anni

Il mondo della scuola trevigiana perde un'altra insegnante conosciutissima e stimata dai suoi studenti. Dopo due anni di lotta contro la Sla è mancata all'affetto dei suoi cari Daniela Zanette, docente di matematica e fisica al Duca degli Abruzzi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Daniela aveva 55 anni. Due anni fa, a seguito di una serie di cadute inspiegabili, aveva scoperto di essere malata di Sla. Inutili le cure, affrontate con il supporto e l'amore della sua famiglia. Dopo un periodo di assistenza in casa, da febbraio Daniela ha trascorso gli ultimi mesi di vita alle Opere Pie di Onigo. Dopo la laurea a Padova, Daniela aveva conosciuto in sala insegnanti al Besta il suo futuro marito, Giuseppe Altomari anche lui insegnante. Dalla loro unione sono nati i figli Alessia e Lorenzo di 20 e 18 anni. Gli studenti la ricordano come un'insegnate severa ma piena di umanità. Amante degli sport e molto attiva, non aveva mai avuto problemi di salute fino alla tragica scoperta della Sla. Oggi la piangono, oltre a marito e figli, anche la mamma Antonia, il fratello Doriano, i suoceri ed i cognati, uniti a parenti, colleghi ed ex alunni, seconda famiglia di Daniela. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, mercoledì 20 ottobre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere. Dopo la messa la sepoltura avverrà presso il cimitero di San Lazzaro a Treviso.