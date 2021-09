Male incurabile, il sorriso di Daniele si spegne a soli 27 anni

Crocetta del Montello in lutto per la scomparsa di Daniele Zaniol. Grande appassionato di balli caraibici, viveva a Ciano con la famiglia. Fatali i problemi di salute, lunedì 20 settembre alle ore 16 il funerale

Un'altra giovane vita spezzata troppo presto dalla malattia. A Crocetta del Montello Daniele Zaniol ha perso la vita a soli 27 anni per una serie di gravi problemi di salute contro cui stava lottando da diverso tempo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Daniele conviveva dalla nascita con una malattia a cui si sono aggiunti, negli ultimi anni, la scoperta di un tumore e un'operazione ospedaliera non andata a buon fine. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si sono aggravate in maniera irreversibile portandolo al decesso. Ragazzo solare, pieno di gioia e voglia di vivere, Daniele viveva a Ciano del Montello con i genitori, mamma Manuela e papà Fabrizio e con il fratello Davide. Ex studente dell'istituto agrario "Domenico Sartor" aveva una particolare passione per i balli caraibici, faceva parte del gruppo "Twister dance" e, in passato, aveva dato il suo contributo nell'organizzazione della sagra di Ciano del Montello. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa sui social dove sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati dagli amici che lo avevano conosciuto. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì 20 settembre, alle ore 16, nella chiesa di Crocetta del Montello.