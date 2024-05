Danni maltempo, quasi due milioni di euro per ripristinare strade e scuole

La Provincia di Treviso ha completato le prime valutazioni dei danni provocati dalle violente ondate di maltempo dei giorni scorsi: ammontano a 1.940.130 euro i danni a scuole superiori e strade provinciali, circa mezzo milione in più rispetto a quanto precedentemente stimato.

La Provincia ha comunicato alla Regione Veneto il valore dei danni subiti e delle opere necessarie per ripristinare le normali condizioni di sicurezza: per quanto riguarda gli edifici scolastici superiori colpiti, ovvero l’Istituto Maffioli ex ospedale di Castelfranco Veneto, l’Istituto Galilei e l’Istituto Rosselli, sempre a Castelfranco, e l’Istituto Pittoni di Conegliano, le spese di pulizia dai detriti, dal fango e di sgombero dall’acqua corrispondono complessivamente a 315mila euro; molto più ingenti i danni sulle strade provinciali, per un importo totale di 1.625.130 euro, causati prevalentemente da frane, colate di detriti e crolli dovuti all’intensità delle piogge e dagli allagamenti. Nel dettaglio, si tratta delle criticità registrate nelle strade:

Sp 6 a Castelcucco: opera di rimozione materiale franato

Sp 248 ad Asolo: intervento di protezione scarpata erosa

Sp 102 variante di Catena a Villorba: rimozione materiale franato

Strade provinciali varie della zona pedemontana del Grappa (nei territori di Asolo, Maser, Monfumo, Pederobba, Cavaso del Tomba, Possagno, Pieve del Grappa: rimozione detriti dalle carreggiate

Sp 422 a Fregona: rimozione materiale roccioso

Strade provinciali varie Monte Grappa a Bordo del Grappa: rimozione detriti

Sp 141, tratti a Pederobba, Cavaso del Tomba, Possano, Pieve del Grappa: rimozione detriti

Sp 635 Passo San Boldo a Cison di Valmarino: ripristino dell’impianto semaforico e illuminazione gallerie

Strade provinciali varie a Valdobbiadene: rimozione detriti

Sp 150 a Monfumo (Via Farnea): ripristino dissesto stradale e valle

Sp 248 Fonte e Asolo: ricostruzione scarpate erose

Sp 36 a Valdobbiadene, via Madean, località Guia: sistemazioni dissesti sottoscarpa diffusi e messa in sicurezza

Sp 53 a Cessalto: ripristino dissesto corpo argine stradale

Sp 140 a Borso del Grappa: messa in sicurezza del versante (tratto km 10-11) con opere di difesa

Il commento

«In questi giorni abbiamo completato il monitoraggio sulle aree del territorio colpite dai nubifragi della scorsa settimana e di quella precedente: a differenza del milione e mezzo valutato da una prima stima, solo approssimativa, siamo arrivati a quasi 2 milioni di euro - spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - Come da procedura, quando viene dichiarato lo stato di calamità, abbiamo comunicato alla Regione il report dei danni: ora stiamo continuando con le opere di ripristino e con la progettazione degli interventi, soprattutto sulla rete viaria. Nei giorni scorsi i Tecnici della Provincia hanno effettuato anche le prove geognostiche necessarie sulle aree di frana, per esempio sulla sp 248 e sulla sp 150, in modo da definire le opere più adeguate. L’auspicio è che presto vengano stanziati i fondi necessari a coprire il costo dei danni, anche per i tanti cittadini che purtroppo hanno subito gravi conseguenze nelle proprie abitazioni o nelle attività produttive».