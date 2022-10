Tragedia nella notte, il sorriso di Daria si spegne a 24 anni

Falzè di Trevignano è ancora sotto choc per la scomparsa improvvisa di Daria Visentin, mancata nella notte tra sabato e domenica a soli 24 anni. Una tragedia del tutto inattesa: la giovane è stata trovata priva di vita in camera sua.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Daria era una ragazza solare e benvoluta. Dopo la laurea a Trieste era tornata a Falzè di Trevignano dove stava progettando il suo futuro. Sabato sera era stata ad una festa ma, rientrata a casa, il mattino seguente non si è più svegliata. A piangerla oggi la mamma Cristina, il papà Livio, la sorella Chiara, nonna Liliana, il fidanzato Michele, amici e parenti tutti, comprensibilmente sconvolti per quanto accaduto. La famiglia Visentin è molto conosciuta a Falzè, il papà di Daria gestisce una nota falegnameria in zona industriale a Trevignano e la giovane faceva parte dell'associazione Ivb VocalMusic School di Montebelluna che, su Facebook, ha voluto salutarla con queste parole: «La nostra storica allieva D'Aria (Daria Visentin) è volata in cielo e sarà sempre parte dei nostri cuori. Buon viaggio anima pura». I funerali saranno celebrati giovedì 27 ottobre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Falzè a Trevignano.