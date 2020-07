Addio all'architetto Dario Frosi: l'ultimo saluto a Villa Giovannina

E' mancato all'affetto dei suoi cari l'architetto Dario Frosi che con i suoi progetti ha lasciato un segno importante nelle province di Treviso e Venezia. Aveva 65 anni e la sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande cordoglio tra le tante persone che l'avevano conosciuto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Frosi era originario della provincia di Cremona, in molti a Villorba lo ricordano come consigliere comunale con i sindaci Liviana Scattolon e Marco Serena. Dieci anni nel mondo della politica cittadina, che l'avevano portato a realizzare, con Mariapia Bellis, il restauro della barchessa di Villa Giovannina considerato una delle opere simbolo di Villorba. Arrivato in Veneto nei primi Anni 80, Frosi si era laureato all'università Iuav di Venezia per poi aprire lo studio di architettura Frosi Associati nel cuore di Treviso. Centinaia i progetti portati a termine: dal restauro del padiglione americano per la Biennale di Venezia al recupero dell'ex convento di Sant'Agostino a Treviso. Due mesi fa gli era stato diagnosticato un grave tumore: ricoverato prima a Treviso e poi a Padova ha perso la vita nelle scorse ore. Lo piangono la moglie Arianna e tre figli: Pietro, Giovanni e Maria Francesca. La data dei funerali verrà annunciata nei prossimi giorni.