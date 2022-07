Addio a Dario Pizziolo, imprenditore e presidente: aveva 62 anni

Dopo aver lottato come un leone contro un tumore rivelatosi incurabile, giovedì 28 luglio è mancato all'affetto dei suoi cari Dario Pizziolo, figura conosciutissima del calcio trevigiano. Aveva 62 anni, imprenditore di professione, era tra i fondatori dell'azienda "Fratelli Pizziolo" con sede a Quinto di Treviso, specializzata nella produzione di materiali per l'edilizia.

La grande passione di Pizziolo era però il calcio: storico presidente della Union Quinto, nel 2006 aveva portato la squadra a sfiorare la promozione in Serie C, facendo crescere tantissimi giovani calciatori. L'amore per il calcio gli era stato tramandato da papà Nicodemo, presidente dell'Union Quinto negli Anni '70 e '80. Dario è passato da calciatore a presidente in pochi anni. Negli ultimi anni era diventato vicepresidente dell'Asd Condor Treviso, altra squadra in cui aveva militato da giovane. «Lo ricordiamo per tutto l’impegno e la passione che ci ha dedicato in questi anni, gli saremo eternamente grati - il ricordo pubblicato dalla società sportiva su Facebook -. Ci uniamo alla famiglia Pizziolo in questo triste momento e porgiamo a loro le più sentite condoglianze». Solo sei mesi fa gli era stato diagnosticato un tumore contro cui ogni terapia si è rivelata inutile. Il funerale sarà celebrato lunedì 1 agosto, alle ore 10, nella chiesa di San Nicolò a Treviso.