Omicidio di Moriago, martedì i funerali di Elisa Campeol

E' la data di martedì 6 luglio quella scelta dalla famiglia Campeol per salutare per l'ultima volta la loro amata figli Elisa, assassinata brutalmente il 23 giugno scorso lungo il Piave all'Isola dei Morti di Moriago della Battaglia per mano di Fabrizio Biscaro. Le esequie si terranno in Duomo a Pieve di Soligo, mentre il rosario sarà recitato alle ore 19 di lunedì. E' stata poi proclamata dal Comune, per la medesima data, una giornata di lutto per ricordare la scomparsa della 35enne. Tutti i cittadini sono invitati ad osservare un minuto di silenzio nell'orario di inizio della cerimonia e le bandiere del Municipio saranno a lutto, mentre i negozi e le attività commerciali dovranno abbassare le saracinesche in segno di cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari, soprattutto di papà Eligio, mamma Mirca e della sorella Sara. La comunicazione del lutto cittadino sarà affissa sulle bacheche comunali in modo che tutta la cittadinanza ne sia al corrente. Al funerale il Comune parteciperà con il gonfalone listato a lutto e una delegazione di amministratori locali, mentre la protezione civile sarà sul posto per gestire i flussi dei partecipanti alla cerimonia funebre.