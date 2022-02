Confermata l’Antica Fiera di Godega 2022: appuntamento il 9, 10 e 11 aprile

L’Antica Fiera di Godega 2022 si terrà da sabato 9 a lunedì 11 aprile. La giunta comunale guidata dal sindaco Paola Guzzo nella sua ultima riunione ha confermato l’appuntamento fieristico che, rispetto alla tradizione, è slittato di un mese in avanti. E preludio sarà il convegno dedicato al mondo vitivinicolo, incontro che detterà importanti indirizzi per la stagione 2022: è in programma – online – lunedì 7 marzo, in quello che sarebbe stato il fine settimana con le storiche date dell’appuntamento fieristico.

«Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati» annuncia l’assessore Paolo Attemandi che ha la delega all’Antica Fiera di Godega. E il riferimento è all’edizione 2020 che, organizzata, venne annullata all’ultimo proprio nei giorni in cui anche in Italia e in Veneto la pandemia iniziava a manifestarsi. «L’edizione 2020 aveva in programma, per la prima volta, un salone del turismo locale sostenibile – fa memoria Attemandi -. Un salone che avrebbe dovuto essere quell’anno itinerante, facendo tappa nelle quattro “Fiere del Piave”, cioè oltre a Godega, Longarone, Santa Lucia di Piave e San Donà di Piave. E come Antica Fiera di Godega abbiamo dunque voluto ripartire da qui, proponendo quel salone che farà il punto sull’offerta turistica della nostra regione e del territorio locale, dal Cansiglio al sito Unesco delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene». Un intero padiglione offrirà un focus sul turismo green e slow, mettendo in mostra le potenzialità del territorio collinare e di pianura, unendo anche aspetti culturali ed enogastronomici.

Le modalità di svolgimento dell’edizione 2022 dell’Antica Fiera di Godega, sempre ospitata negli spazi della Fiera di Godega che per tutto il 2021 hanno accolto le vaccinazioni anti-Covid, saranno quelle storiche. «Siamo in attesa di sapere quali saranno le nuove disposizioni anti-Covid che l’evento dovrà rispettare – conclude l’assessore -. Nel frattempo le adesioni di espositori, operatori dello spettacolo viaggiante e del commercio ambulante sono già aperte e stanno andando bene. Anche tra gli operatori si respira la voglia di ripartire».