Covid, due decessi e contagi ancora in aumento nella Marca

Sono ben 1.928 i nuovi casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, di cui 445 nella singola provincia trevigiana (la seconda per contagi dopo Padova a 451). È quanto comunica sabato 20 novembre Azienda Zero nel consueto bollettino Covid giornaliero. I casi attualmente positivi al virus sono 20.494 a livello regionale e 2.909 nella Marca, in entrambi i casi in aumento rispetto a ieri quando in regione erano 19.297. A crescere è poi purtroppo anche il numero delle vittime che vede oggi ben 13 nuovi decessi rispetto a ieri a livello regionale, passando dagli 11.892 morti totali da inizio pandemia indicati ieri, agli odierni 11.905. Per il trevigiano i dati sono ora di 1.858 decessi totali.

Report Covid Regione Veneto 20 novembrre 2021 ore 8

In merito alla situazione negli ospedali, il bollettino di oggi indica 310 persone ricoverate in area medica (dato stabile rispetto a ieri) e 61 pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri). Nel complesso, conteggiando sia i pazienti Covid tuttora positivi che quelli ricoverati ma negativizzatisi dall'infezione, sono 356 in area medica e 69 nelle terapie intensive, mentre ieri erano rispettivamente 357 e 64. Per la Marca ci sono in terapia 3 pazienti a Treviso (16 in area non critica), 1 a Vittorio Veneto (13) ed uno a Montebellluna (7). Inoltre, nel trevigiano si registrano i decessi di una 89enne non vaccinata ed una 93enne vaccinata a maggio scorso, entrambe pluripatologiche. A infettarle i rispettivi figli non vaccinati e positivi al virus. Infine, si ricorda che dopo l’apertura delle prenotazioni per la terza dose di vaccini anti Covid anche per gli over 40, le prenotazioni in Veneto hanno subito un significativo aumento.