Ancora boom di contagi nella Marca e lunghe code al Vax Point in Dogana

E' stata una mattinata di lunghe code al Vax Point all'ex Dogana di Treviso quella di oggi, tanto che per garantire la sicurezza di tutti sul posto era presente anche una pattuglia dei carabinieri. Nulla però di nuovo rispetto agli ultimi giorni, segno di come i cittadini siano sempre più preoccupati del notorio aumento di contagi che sta interessando tutta la Marca trevigiana in queste ultime settimane. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati ben 607 positivi, mentre in terapia intensiva si trovano ancora 15 persone (8 a Treviso, 2 a Conegliano, 4 a Vittorio Veneto ed 1 a Montebelluna). In situazione non critica sono invece ricoverate 49 persone a Treviso e 64 a Vittorio Veneto, oltre a 9 a Montebelluna. In totale, in tutta la provincia ci sono poi attualmente 6.609 persone infettate dal virus, mentre i morti totali hanno raggiunto quota 1.873.