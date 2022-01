Vaccino, da domani aperte le prenotazioni per la terza dose dai 12 ai 15 anni

Il bollettino Coronavirus di Azienda Zero di giovedì 6 gennaio (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 18.129 nuovi casi di contagio in Veneto (a fronte di 31.121 tamponi molecolari e 106.417 antigenici) e, in regione, il numero ha toccato quota 151.214. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 721.879 contagi. Si registrano anche 31 decessi nelle ultime 24 ore. Sono poi attualmente 1.527 i pazienti positivi al Covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 202 in condizioni gravi.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di mercoledì. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+3881), seguita da Vicenza (+3413).

Padova: 27.680 (+3.129)

Treviso: 26.845 (+2.873)

Venezia: 24.770 (+2.681)

Verona: 29.107 (+3.881)

Vicenza: 25.013 (+3.413)

Belluno: 3.767 (+574)

Rovigo: 6.556 (+936)

La situazione nella Marca

Al momento, guardando ai ricoveri ospedalieri, si registrano in area medica 292 pazienti (-2 rispetto a ieri) e 37 in terapia intensiva (dato invariato). Per quanto riguarda invece i positivi, sono triplicati i casi rispetto all'anno scorso: da 593 a 1.464 casi su 100mila abitanti ed ora il 21% dei contagiati è in età scolare mentre Treviso Nord risulta essere il distretto più colpito nelle ultime ore, con picco di contagi e ricoveri dovuto alle feste di Natale e Capodanno. Nel frattempo l'Rt provinciale è comunque in calo anche per i ricoveri anche se ci sono ben 8 comuni sopra i 2mila casi su 100mila abitanti.

Seguendo poi i dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, i 2.873 contagiati delle ultime 24 ore sono risultati dai 6.897 tamponi fatti, per il 26% di incidenza totale. Sono invece 33mila i tamponi complessivi eseguiti in settimana, ovvero 5mila al giorno. Lato vaccini, invece, sono 8.396 quelli fatti nelle ultime 24 ore, tanto che al momento le terze dosi hanno raggiunto il 33,7% di tutta la popolazione, mentre il 79,9% trevigiani è attualmente vaccinato con 2 dosi. Inoltre, da domani sono aperte le prenotazioni per la terza dose per la fascia 12-15 anni da effettuare con vaccino Pfizer con dosaggio 0,3 millilitri.

Infine, da lunedì saranno in distribuzione le pillole anti-Covid per attivare il registro Aifa, mentre domani è previsto un incontro con i medici di famiglia per spiegarne l'utilizzo. In ogni caso, l'Ulss 2 è al momento tra le province in Veneto con la percentuale più bassa di vaccinazioni, con sole 1.122 prime dosi inoculate nella giornata di ieri. Si tenga poi conto che gli over 50 senza Green Pass sono il 21% del totale. Infine, in merito ai decessi, questi sono 5 nelle ultime 24 ore (età compresa dal '38 al '64, quattro dei quali con gravi patologie concomitanti mentre tre erano quelli non vaccinati).