Doppio aneurisma, il sorriso di Davide si spegne a soli 37 anni

Era in attesa di essere operato nelle prossime settimane ma un doppio aneurisma è stato fatale a Davide Padoan, mancato all'amore dei familiari a soli 37 anni. Una notizia che sta provocato grande cordoglio in queste ore a Mareno di Piave, suo paese d'origine.

Come riportato da "Qdpnews", nel 2010 Davide era sopravvissuto a un primo aneurisma che lo aveva costretto però ad abbandonare il lavoro come operaio specializzato in una ditta di serramenti della zona. Le cure e la riabilitazione erano avvenute in una struttura specializzata a San Giacomo di Veglia, sempre con il sorriso e con una grandissima forza di volontà, fino al ritorno alla vita di tutti i giorni. Molto conosciuto in paese, negli ultimi tempi si era dedicato al volontariato aiutando la Pro Loco di Mareno in varie iniziative. La sua più grande passione era però la Juventus. Tifoso sfegatato, nel 2013 era riuscito a coronare il sogno di incontrare il suo idolo: Alex Del Piero, come testimoniano le foto condivise all'epoca su Facebook. Davide lascia i genitori Marcella e Giuseppe insieme alla sorella Lorena. I funerali saranno celebrati sabato 6 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa di Mareno di Piave.