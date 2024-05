Infarto in treno per l'influencer trevigiano Davide Patron: «C'è mancato poco»

Davide Patron ha rischiato di perdere la vita a soli 25 anni: l'influencer trevigiano, da anni trasferitosi in Scozia, sabato 4 maggio era a bordo del treno del mattino diretto a Parigi quando ha avuto un improvviso arresto cardiaco.

A raccontare la vicenda è stato lo stesso Patron attraverso le sue pagine social, seguite da decine di migliaia di followers su Instagram e Facebook. «C’è mancato poco - scrive il 25enne -. Su quel treno il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sono vivo è solo grazie alle persone che si trovavano con me e che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco, salvandomi la vita grazie al defibrillatore in attesa dell’arrivo dei paramedici». Una vicenda che ha lasciato sotto choc i tanti seguaci del 25enne trevigiano, diventato popolare grazie al format "Inglese in pillole", brevi video in cui Davide spiega, in modo diretto ed efficace, come parlare un inglese fluente e con una corretta pronuncia. Anche dall'ospedale, Patron ha voluto lanciare un messaggio ai suoi tanti seguaci: «Spero che questo post possa sensibilizzare chi, come me, non ha mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo. Allo stesso tempo spero che possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso. Ora cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese».