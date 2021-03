Incubo al condominio alle Stiore: buco da 200 mila euro e famiglie costrette al gelo

E' un vero e proprio incubo quello che stanno vivendo in questi giorni le 70 famiglie che risiedono alla torre condominio di piazzale Pistoia a Treviso, il cosiddetto "Gazzettino" delle Stiore. Da una settimana, infatti, l’azienda che fornisce gas e luce alla struttura ha deciso di chiudere i rubinetti a seguito di una situazione di morosità generalizzata nei suo confronti di circa 40 mila euro, una situazione ormai annosa che ha ora portato tutti a vivere al freddo. Il condominio, però, vive una situazione di difficoltà ben maggiore visto che fino a pochi mesi fa il buco complessivo aveva raggiunto i 200 mila euro (per spese condominiali, riscaldamento centralizzato, ascensore, manutenzione e così via), ammontare poi diminuito fino agli attuali 164 mila euro grazie all'intervento dell'amministratore Alessandro Meo nominato lo scorso novembre. L’amministratore chiede dunque una proroga per cercare di trovare un accordo coi condomini morosi, chiedendo altresì all'azienda che fornisce il gas di mettersi una mano sulla coscienza e riaprire gli allacci per permettere a tutti di non dover vivere al freddo in queste fredde giornate da passare in "zona rossa".