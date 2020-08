Dolore al piede, era un tumore incurabile: mamma di tre figli muore a 31 anni

Un intera comunità è rimasta sotto choc per la scomparsa, tragica e improvvisa, di Deborah Cinquemani giovane moglie e mamma di tre figli residente a Giavera del Montello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Messaggero Veneto", Deborah era originaria di Sacile dove, subito dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare nella tabaccheria gestita dal papà Leo. L'incontro che le ha cambiato la vita nel 2011 con Rosario Pompeo, arrivato dalla Calabria al Veneto. I due sono diventati marito e moglie e, dalla loro unione, sono nati tre figli, i gemelli Leonardo e Francesco e la piccola Maria Pia. Dopo l'incontro con il marito Rosario, Deborah aveva lasciato Sacile per trasferirsi a Giavera del Montello dove aveva messo su famiglia e si era subito fatta conoscere e ben volere dalla comunità locale. Sembrava una vita perfetta, almento fino al 2018 quando Deborah, a soli 29 anni, ha iniziato ad avere i primi problemi di salute a causa di un incidente stradale a cui si è aggiunto, nel 2019, un grave infortunio al piede. Un dolore che sembrava non passare mai. Nei mesi scorsi Deborah ha deciso di sottoporsi alla tac e a una serie di controlli per capire la ragione di quel male. La diagnosi è stata terribile: "tumore maligno del tritone", un rarissimo male incurabile che colpisce i tessuti molli. La malattia era ormai in stato avanzato. Deborah è stata ricoverata all'hospice "Casa dei gelsi" ma ogni tentativo di cura si è rivelato inutile. I funerali sono stati celebrati lunedì 24 agosto a Giavera del Montello dove tutta la comunità si è stretta vicina al dolore del marito Rosario e dei tre figli avuti dalla coppia.