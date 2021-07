Jesolo intitola un tratto di lungomare a Deborah Compagnoni

Mercoledì 25 agosto la cerimonia di intitolazione al "Lungomare delle Stelle 2021". La scelta della celebre sciatrice non è casuale in vista del grande appuntamento del 2026 con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Mercoledì 25 agosto il Comune di Jesolo intitolerà a Deborah Compagnoni, sciatrice alpina, campionessa olimpionica e mondiale, un tratto del suo lungomare che ritorna ora a guardare ai personaggi che hanno dato lustro al Paese, dopo l’edizione 2020 dedicata alla Sanità d’Italia per l’impegno nella lotta al Covid-19.

Dalle piste da sci che l’hanno resa famosa in tutto il mondo alla spiaggia simbolo dell’Alto Adriatico, Deborah Compagnoni è la stella italiana a cui Jesolo ha deciso di dedicare un tratto del suo lungomare. Una scelta non casuale che, guardando alla sciatrice italiana più vincente di sempre vuol essere occasione per testimoniare la vicinanza e promuovere la ripartenza del comparto montano, provato da mesi di chiusure, in attesa del grande appuntamento del 2026 con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

«Jesolo ancora una volta può fregiarsi di una personalità che ha contribuito a scrivere una parte della storia sportiva del nostro Paese. Siamo onorati di poter ospitare e accogliere nella nostra città un’atleta che ha permesso all’Italia di raggiungere alti traguardi e suscitare l’interesse e l’apprezzamento degli italiani per lo sci alpino - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - La carriera di Deborah Compagnoni e l’impegno profuso nell’ambito sociale in questi ultimi anni fanno di lei il candidato ideale per l’intitolazione di un tratto del lungomare di Jesolo. Sono certo che l’appuntamento di quest’anno coglierà il favore del pubblico e sarà l’occasione per dimostrare la nostra vicinanza agli amici della montagna».

Il Lungomare delle Stelle

Il Lungomare delle Stelle è un evento istituito dalla città di Jesolo nel 2001, unico nel suo genere. Ogni anno viene ufficialmente intitolato un tratto di passeggiata a mare a un grande personaggio del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della televisione, della scienza e, appunto, dello sport. Proprio come per la Sunset Boulevard, oltre all’intitolazione avviene il calco delle mani, che poi rimane parte di una mostra permanente. Ad inaugurare la manifestazione fu Alberto Sordi nel 2001, seguito da molti altri.