Male incurabile, il sorriso di mamma Deborah si spegne a 41 anni

Deborah Rosso non ce l'ha fatta: meno di un anno fa le era stato diagnosticato un tumore contro cui ogni terapia si è rivelata vana. Martedì 25 giugno la 41enne è mancata all'affetto dei suoi cari all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove era stata ricoverata un mese fa a causa di un'improvvisa crisi respiratoria.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", anche la mamma di Deborah era morta anni fa a causa della stessa malattia che ha strappato mamma Deborah all'affetto dei suoi familiari. Appassionata di danza, la 41enne viveva in provincia di Venezia ma era molto conosciuta anche a Mogliano Veneto dove frequentava una compagnia di burlesque, sua grande passione. A piangerla oggi il marito Alessio Nogara e il figlio Francesco di soli nove anni. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook non appena la notizia della scomparsa di Deborah ha iniziato a diffondersi: «Adesso la mia adorata nipotina è insieme ai suoi genitori» ha scritto la zia di Deborah, Barbara. "Fai buon viaggio, Debby" il saluto delle amiche. Anche il marito Alessio ha salutato la moglie con un messaggio social: «Abbiamo fatto il possibile, difficile credere che ancora oggi, con tutte le tecnologie avanzate del mondo, si possa morire di tumore». Deborah lascia anche il fratello Davide, la cognata Rebecca, i suoceri Elisa, Valter e i parenti tutti. Sabato 20 giugno, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di San Liberale di Marcon sarà celebrato il funerale. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà cremata nel cimitero di Marghera.